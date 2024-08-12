Trabzon'da, kolunun iş makinesine sıkışması sonucu yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Trabzon Limanı'nda çalışan A.Y'nin (44) sağ kolu, iş makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine limana, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İş kazasında eli bileğinin üst kısmından kopan A.Y, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da İş Kazası: İşçi Kolunu İş Makinesine Sıkıştırdı - Son Dakika
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