Trabzon'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürüldü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan, ardından da tüfekle ateş edilen kadın öldü.

İlçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde M.S, iddiaya göre tartıştığı eşi Tuğba S'yi önce bıçakladı, ardından da tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğba S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.