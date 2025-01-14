Trabzon'da Kalandar Gecesi Kutlaması - Son Dakika
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Trabzon'da Kalandar Gecesi Kutlaması

Trabzon\'da Kalandar Gecesi Kutlaması

Trabzon'da AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı, Kalandar Gecesi'ni kutlayarak kültürel etkinlikler gerçekleştirdi. Eğlencenin yanı sıra dayanışma ve dostluğun simgeleri arasında yer alan etkinlikte, Nasrettin Hoca'nın canlandırılmasıyla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

14.01.2025 15:02  Güncelleme: 15:07
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TRABZON'da AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı tarafından, eğlencenin yanı sıra yardımlaşma, dayanışma ve dostluğun simgesi olan 'Kalandar' kapsamında kültürel etkinlik gerçekleştirdi. Nasrettin Hoca'nın canlandırıldığı kutlamada çocuklar doyasıya eğlendi. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu, "Yeni yılın, tıpkı Kalandar'ın ruhu gibi; neşe, barış ve bolluk getirmesini diliyorum" dedi.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu ve parti yöneticileri Trabzon'da Rumi takvime göre, yeni yılın ilk ayının adı olan 'Kalandar' için her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede düzenlenen şenliklere katıldı. Geleneksel kostümler giyen grupla kentin sokaklarından dolaşan Başkan Hisoğlu, meşaleler eşliğinde maniler söyleyerek yanan ateşin etrafında vatandaşlarla birlikte horon oynadı. Çocuklarla birlikte evlerin kapısına 'poşet asma' geleneğini gerçekleştiren Hisoğlu, çocuklara ikramlar bulunarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Nasrettin Hoca'nın da canlandırıldığı kutlamalarda çocuklar doyasıya eğlendi.

'KÜLTÜREL MİRASI YAŞATMAYA ÇALIŞTIK'

'Kalandar'ın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirlen Dr. Seyit Hisoğlu, "Bugün, tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen ve kültürümüzü yaşatan Kalandar Gecesi'ni hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel gece, geçmişten günümüze taşıdığımız bir miras ve bizi birbirimize bağlayan değerlerin en güzel örneklerinden biridir. Kalandar Gecesi, bir takvim yenilemesi olduğu kadar, bir umut tazelenmesi, bir bereket çağrısıdır. Kapılar çalınır, maniler söylenir, gülümsemeler paylaşılır. Bu, sadece eğlencenin değil; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve dostluğun simgesidir. Bu vesileyle, geçmişin değerlerini bugüne taşıyan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bizler bu gece gençlerimiz, kadınlarımız ve yaklaşık 100 çocuğumuz ile bu güzel kültürel mirası yaşatmayı çalıştık. Çünkü geleneklerimiz, bizi biz yapan bağlardır ve onları yaşatmak, geleceğe bırakacağımız en büyük armağandır. Yeni yılın, tıpkı Kalandar'ın ruhu gibi; neşe, barış ve bolluk getirmesini diliyorum. Hayatımıza dokunan bu güzel gece, hepimize yeni umutlar ve güzel başlangıçlar getirsin. Hepinizin Kalandar Gecesi kutlu olsun" dedi.

HABER-KAMERA: TRABZON,

Kaynak: DHA

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