Trabzon'da Kalandar Geleneği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Kalandar Geleneği Etkinliği Düzenlendi

Trabzon\'da Kalandar Geleneği Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da, Kalandar geleneği kapsamında düzenlenen etkinlikte kültürel mirasın önemi vurgulandı. Belediye Başkanları ve TTSO temsilcileri, geleneklerin yaşatılması gerektiğini dile getirdi. Etkinlikte yöresel gösteriler yapıldı ve geleneksel yiyecekler ikram edildi. Kalandar, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının kutlandığı bir gelenek olarak, yöre halkı tarafından çeşitli etkinliklerle yaşatılıyor.

13.01.2025 20:47
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Trabzon'da, Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında etkinlik düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen kutlama programında, kentin kadim kültür ve geleneklere sahip olduğunu söyledi.

Rumi takvime göre 13 Ocak'ın geçmişte Rumi yılbaşı olarak kutlandığını anımsatan Genç, "Artık bu iş somut olmayan miraslar arasına girdi ve gelenek olarak devam ediyor. Bu zaman diliminde birçok ilçemizde Kalandar kutlamaları yapılıyor. Biz de bu yıl ki kutlamada ticaret odamızda projenin destekçisi olduk." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise dünyanın birçok ülkesinde somut olmayan kültür mirasları bulunduğunu dile getirerek, "Trabzon'un da böyle bir geçmişi var. İstedik ki bu kadim kültürü Trabzon olarak yaşatalım. Yaşatmak isteyen arkadaşların da bir paydaşı olarak buradayız." ifadesini kullandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de gelenekleri tekrar yaşatmak istedikleri için organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yöresel ekipler horon gösterilerini sundu, katılımcılara tatlı ve simit ikramında bulunuldu. Çeşitli kostümler giyerek alanda dolaşan tiyatro grubu üyeleri de vatandaşlardan ilgi gördü.

Kalandar geleneği

Trabzon ve yöresinde, özellikle Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Rumi yılının ilk gecesinde yörede bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yemekler, yemişler ve çerezler hazırlanıyor.

Komşuların kapısına "çanta atma" eğlencesinin de yapıldığı Kalandar gecesinde, çeşitli hediyeler koyulan çanta, ucuna uzun bir ip bağlanarak, komşu kapısına bırakılıyor. Söz konusu çantayı açan komşu da aynı çantaya özel armağan ve çeşitli kuruyemişler koyuyor. İple çantayı geri çekerek alan kişi, bu sırada komşularının kendini görme ihtimaline karşı tanınmamak amacıyla da ilginç kıyafetler giyiyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Kalandar Geleneği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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