Trabzon'un Of ilçesinde karla kaplı arazide gezen vaşak görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" diye de adlandırılan vaşak, yağışın ardından ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi kırsalına indi.

Vaşak, bölgede araçlarıyla gezenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen vaşağın yürüyerek gözden uzaklaşması yer alıyor.