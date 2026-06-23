Trabzon\'da Kaza: Otomobil Oto Dükkanına Girdi

TRABZON'da kaldırıma çıkan otomobil, daldığı oto aksesuar dükkanı önündeki ve içerisindeki araçlara çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenicuma Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi bilinmeyen kadın sürücü, ana caddeden ayrıldığı otomobili ile ara sokağa girmek istedi. Ancak sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp, park halindeki bir otomobile ardından da daldığı oto aksesuar dükkanı içerisindeki minibüse çarptı. Korku ve panik yaşayan dükkandaki işçiler ile müşteriler kaçmaya çalıştı. Araçlar ile iş yerinde hasar oluştu. Müşteri ve çalışanların kazadan saniyelerle kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin iş yerine dalıp, minibüse çarptığı, çarpmanın etkisiyle camların kırıldığı, çalışanlar ile müşterilerin panikle kaçtığı anlar yer aldı.

'NE YAPACAĞIMIZ ŞAŞIRDIK'

Yaşadıkları anları anlatan iş yeri sahibi Musa Emir, "Sürücü panik yapınca dükkana girdi. Çalışanlarımız içeride çalışıyorlardı. 2 araca hasar verdi. 1 aracımız pert oldu. Can var sonuçta; herkes panik oldu. Çok şükür cana bir şey gelmedi" dedi. Çalışanlardan Eymen Emir de "Dükkanda çalışıyorduk. Bir kadın sürücü yolu anlayamadı sanırım panik oldu ve aracıyla dükkana girdi. Ne yapacağımızı şaşırdık ve korktuk. Büyük bir gürültü oldu. Arabaların başına toplandık. Ne olduğuna bakmaya çalıştık. Sürücü de korktu, ne yapacağını bilemedi. Dükkanda 2 araba vardı. Önce dışarıdaki arabaya vurunca, arkadaşlarım da can havliyle kaçtı. Cana geleceğine mala gelsin. Yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.