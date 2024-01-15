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Trabzon'da tartıştığı kız arkadaşıyla intihar eden lise öğrencisi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Trabzon'da tartıştığı kız arkadaşıyla intihar eden lise öğrencisi güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir lise öğrencisi, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Liselinin çantasından çıkan notta 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazıyordu. İntihar öncesi son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon\'da tartıştığı kız arkadaşıyla intihar eden lise öğrencisi güvenlik kamerasına yansıdı
15.01.2024 - 23:54,  Güncelleme: 23:56
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TRABZON'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi A.E.K. (16), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi A.E.K., iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmeyerek, kendisiyle görüşmek istemeyen kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışma sonrası A.E.K. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayıp, intihar edeceğini söyledi. A.E.K.'yı ikna edemeyen diğer arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye gelmeden A.E.K., başına doğrulttuğu silahı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan liseli, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇANTASINDAN NOT ÇIKTI

Okul çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; elinde tabanca bulunan A.E.K.'nın, kız arkadaşıyla görüşüp, bölgeden uzaklaştığı, kısa süre sonra bekçilerin olay yerine koşarak geldiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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