Trabzon'da Okçuluk Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Okçuluk Eğitimi Protokolü İmzalandı

Trabzon\'da Okçuluk Eğitimi Protokolü İmzalandı
19.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 'Okçuluk Benim Sporum' projesi için protokol imzalandı, 18 ilçede okçuluk eğitimi verilecek.

Trabzon'da okçuluğun yaygınlaştırılması ve eğitim verilmesi amacıyla "Okçuluk Benim Sporum" projesi için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre protokol, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Topbaş arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şahin, çocuklar ve gençlerin ülkenin geleceği olduğuna değinerek, "Onlara yapılan her yatırım, hayatlarına dokunan her proje ilimiz için ayrı bir değer taşımaktadır. Bu çalışmaların daha anlamlı ve daha etkili hale gelmesi için kurumlarımız arasındaki koordinasyona her zaman ihtiyaç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de okçuluğun tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu protokol kapsamında, sayın valimizin riyaset ve himayelerinde, değerli müdürlerimizin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak biz de tüm gücümüzle sürecin özellikle lojistik kısmında görev alacağız. Ülke genelinde yaygınlaşan bu sporun Trabzonla bütünleşerek gençlerimize güzel hizmetler sunacağına ve başarılı sonuçlara vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Protokole göre 18 ilçedeki öğrencilere okçuluk eğitimi verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Okçuluk Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:21:04. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Okçuluk Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.