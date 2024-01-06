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Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, sürücünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Trabzon\'da şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
06.01.2024 - 23:37,
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

İlçenin Muratlı Mahallesi'nde Asiye K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün cansız bedenini ve yaralı Ö.K'yi araçtan çıkarttı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi ise inceleme sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA
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