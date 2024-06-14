Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Karne Günü Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Karne Günü Şenliği düzenlendi

Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen Karne Günü Şenliği'nde öğrenciler gün boyu çeşitli oyunlarla eğlendi. Genç, çocukların karne sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bilim ve sporla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı. Şenlikte palyaço ve maskot gösterileri de gerçekleştirildi.

14.06.2024 19:39
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Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde "Karne Günü Şenliği" organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şenliğe katılarak gün boyu çeşitli oyunlarla eğlenen öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Genç, çocukların karne sevincine ortak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocukların bilimle ve sporla iç içe olmalarının önemine işaret eden Genç, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve onları bu alanlarda teşvik etmek amacıyla böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şenlikte, palyaço ve maskot gösterileri de yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Karne Günü Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Karne Günü Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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