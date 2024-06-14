Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Karne Günü Şenliği düzenlendi

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Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde "Karne Günü Şenliği" organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şenliğe katılarak gün boyu çeşitli oyunlarla eğlenen öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Genç, çocukların karne sevincine ortak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocukların bilimle ve sporla iç içe olmalarının önemine işaret eden Genç, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve onları bu alanlarda teşvik etmek amacıyla böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şenlikte, palyaço ve maskot gösterileri de yapıldı.