Trabzon'da Özel Bireyler İçin Protokoller İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Özel Bireyler İçin Protokoller İmzalandı

05.05.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve çocuklar için sağlık ve trafik eğitim protokolleri imzalandı.

Trabzon'da "Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti" ile "Trabzon Çocuk Trafik Eğitim Parkı" iş birliği protokolleri imzalandı.

Vali Tahir Şahin, Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Trabzon'un özel bireylere kalben bakan, sosyal devlet ilkesini tüm kurumlarıyla yerine getiren bir şehir olduğunu söyledi.

Paydaş kurumlarla protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Vali Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekibinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, sağlık ekiplerimizin özel bireylerin hayatına dokunacağından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Protokolün şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Şahin, çocukların trafik eğitimi alacağı protokolün de son derece önemli olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Aylık 5,5 milyon aracın transit olarak geçtiği, motosiklet kullanımının her geçen gün arttığı, yaz aylarında nüfusunun iki katına çıktığı, yaklaşık 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği cennet köşesi bir şehir. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu bu şehirde küçük yaştaki çocuklarımızın da büyükşehir belediyemizin imar ettiği trafik parkında süre gelen eğitimine farklı bir yaklaşımla devam ediyoruz. Protokol, bu noktada şehrimizin her alanındaki evladımızın şehir merkezine gelerek bu eğitimden geçmesini hedefliyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de özel bireylerin kendilerine emanet olduğunu dile getirerek, "Valiliğimiz himayesinde, üniversitemiz, sağlık müdürlüğümüz, milli eğitimimiz, kent konseyimiz hep birlikte güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Biz de seve seve destek oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Kent Konseyi arasında oluşturulan protokoller imzalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Özel Bireyler İçin Protokoller İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:10:34. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Özel Bireyler İçin Protokoller İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.