Trabzon'da Ramazan Balık İlgisi - Son Dakika
Trabzon'da Ramazan Balık İlgisi

Trabzon\'da Ramazan Balık İlgisi
15.03.2026 10:20
Trabzon'da ramazan ayı sona ererken, somon ve istavrit tezgahlarda en çok tercih edilen balıklar oldu.

TRABZON'da balık tezgahlarındaki çeşitlilik devam ederken, ramazan ayının son günlerinde vatandaşların tercihi somon ve istavritten yana oldu.

Ramazan ayının son günlerinde kentte balık tezgahlarında hareketlilik sürdü. Sakin başlayan ramazan ayının ilk günlerinin ardından balık çeşitlerinin bol oluşuyla şenlenen tezgahlarda vatandaşların ilk tercihi somon ve istavrit oldu. Trabzon Balıkçılar Hali'nde hamsi ve istavritin kilosu 100, mezgidin 200, levrek ve çupra 500, alabalık 250 somonun kilosu ise 400-500 lira arasında değişiyor. Sezonun son günlerine gelinmesine rağmen bol avlanan hamsi de tezgahları süslemeye devam ediyor.

'RAMAZAN AYI HAREKETLİ GEÇİYOR'

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, ramazan ayının bereketli ve hareketli geçtiğini ifade ederek, "Balık fiyatları da uygundu. Vatandaşlarla iftarda yemek için tercih etti. Fiyatlar hala uygun. Hamsi ve istavritin kilosu 100 lira, mezgit 200-300 lira arasında değişiyor. Kültür balıkları da var. Çupra, levrek ve somon da var. Ramazan'ın ilk günleri sakin geçmişti ama sonrasında yoğunluk devam etti. Hamsinin erken çıkmasıyla güzel bir sezon geçirdik. İnşallah seneye de öyle olur. Çupra, levrek, somon ve istavrit şu günlerde daha çok tercih ediliyor" dedi.

'DENİZDEKİ TÜM BALIKLAR TEZGAHTA'

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, sezon sonuna gelinmesine rağmen hamsi avının fazla olduğuna değinerek, "Ramazan ayına bol ve bereketli başladık. Hala tezgahlardaki çeşit bol. Hamsi, istavrit, çinakop her şey var. Sezon sonunda başlangıçtaki gibi bolluk yaşıyoruz. Balık bol olunca fiyata yansıdı. Uygun olduğu için de vatandaş talep etti. Somonu tercih edenler çoğaldı. Sezon da güzel geçti. Nisan ayında girdik, hala hamsi çıkıyor. Tezgahlarda ne ararsan var. Denizde olan tüm balıklar tezgahlarda. Yok yok desek yeridir" ifadelerini kullandı.

'SEZON GÜZEL GEÇTİ'

Balıkçı Emin Avcı da "Güveç yeme işleri yavaş yavaş bitti vatandaşlar balığa yöneldi. Somon alan da var mezgit alan da. Genel olarak bir yoğunluk var. Sezon çok güzel geçti. Hamsi ve istavrit bol oldu. Diğer balıklarla bol. Vatandaşlar ucuz olduğu için bol bol istavrit ve hamsi yedi. Bolluk sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da Ramazan Balık İlgisi - Son Dakika

