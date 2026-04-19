Trabzon'da Seyir Halindeki Araca Çığ Düştü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çığ düştü, olayda yaralanan olmadı
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 HD 882 plakalı otomobilin üzerine, Büyük Harman Yaylası yolunda seyir halindeyken çığ düştü.
Üzeri kar yığınıyla kaplanan otomobildeki 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan yara almadan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmayla aracı bulunduğu yerden çıkartarak yolu yeniden ulaşıma açtı.
Otomobildeki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
