Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak ve emniyet personeli, Atatürk Büstüne çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Albayrak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmaya davet etti. Kulüp, Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamından çıkılması adına seçimli genel kurulun bir an önce ve çoklu adayla yapılması gerektiğini ifade etti.
Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Kur'an Kursu öğrencileri, ağaç sevgisi ve doğa bilinci aşılamak amacıyla cami bahçesine fidan dikti.
Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki hasta yakınlarına ve öğrencilere iftar yemeği verdi. MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, depremzede vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını ve iftar organizasyonlarıyla yanlarında olduklarını belirtti. Karademir, Malatya'nın zor zamanlardan geçtiğini ve her zaman Malatya'da olduklarını vurguladı.
Adana'nın Karataş ilçesinde yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.
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