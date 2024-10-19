Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesinde Z.T.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, tütün ve kağıda emdirilmiş 260 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 fişek ele geçirildi.

S.O'nun evinde yapılan aramalarda ise 317 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.