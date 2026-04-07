Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 91 Gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 91 Gözaltı

07.04.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 91 şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON merkezli 5 ilde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 91 şüpheli gözaltına alındı. 1050 personelin katıldığı operasyon anları polis kamerasıyla kayda alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 900 personel, 25 Özel Harekat timi olmak üzere 1050 personelin katıldığı operasyonda 1 helikopter, 4 dron ve 9 narkotik köpeği kullanıldı. Ekipler, belirlenen 101 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 4 kilo 930 gram metamfetamin, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram bonzai, 1 kilo 216 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 212 gram kokain, 2 bin 470 sentetik hap, 77 ecstasy, 9 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ile 12 tabanca, 2 av tüfeği, 990 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 bin TL, 740 dolar ve 52 gram 24 ayar altın ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarıyla kayda alınırken, firari 10 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

'UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIMAK İÇİN TOPLANDIK'

Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, operasyon öncesi ekiplere seslenerek "Burada bu seher vaktinde uyuşturucunun kökünü kazımak tacir ve torbacıların belini kırmak için toplandık. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden sokaklarımızı esir almak isteyen uyuşturucu tacir ve torbacıları şunu bilmeli ki sevdiğimiz bu şehirde uyuşturucuya geçit yok. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bu şehre hep birlikte bir söz verdik. Trabzon'da uyuşturucuya geçit yok. Arkadaşlar gazamız mübarek, kılıcımız keskin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:33:56. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 91 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.