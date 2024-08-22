Trabzon'da yangın çıkan evde 3 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'da yangın çıkan evde 3 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 2 zanlı tutuklandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayda, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Soruşturma sonucunda maktullerin arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

22.08.2024 19:47
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Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Haçovit Yaylası'nda dün sabah yangın çıkan bir evde cesedi bulunan Gülüzar (61), Kasım (66) ve Arif Altuntaş'ın (67) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltındaki M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirilen zanlılara çelik yelek giydirildiği, birinin ayağının, birinin ise elinin sargılı olduğu görüldü.

Savcılık sorgularının ardından Araklı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.A. (37) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar M.A. (24) ve suça sürüklenen çocuk A.A. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Araklı'ya bağlı Haçovit Yaylası'nda kundaklama sonucu yangın çıkan evde, Gülüzar, Kasım ve Arif Altuntaş'ın cesedine ulaşılmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu maktullerin, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Jandarma ekipleri 3 zanlıyı gözaltına almış, olayda kullanılan bıçak ise eve yakın arazide bulunmuştu.

Kaynak: AA

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