Trabzon'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

08.03.2026 14:34
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve kuru beton çalışmaları ile ulaşım kalitesini artırıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt ve kuru beton çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yeni yol açma, mevcut yolları genişletme, asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarının yanı sıra kuru beton serimi, beton yol tamiri, taş duvar ve sanat yapıları inşasının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 bin 820 metre asfalt ve 1900 metre kuru beton serimi yapıldığı aktarıldı.

Kent genelinde ulaşım kalitesini yükseltmenin öncelikli hedef olduğu belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yol sorunlarının tamamen çözüldüğü bir şehir oluşturma hedefiyle Trabzon'un her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

