Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Öğrencilerinden A Milli Takıma Destek - Son Dakika
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Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Öğrencilerinden A Milli Takıma Destek

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin yaz okulunda eğitim gören öğrenciler, A Milli Takım'a destek için videolu mesaj hazırladı. Videoda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın oyuncularının adları, öğrenciler tarafından art arda söylendi. Öğrenciler, videonun sonunda milli takıma başarılar diledi ve güvendiklerini ifade etti. Bilim merkezi koordinatörü Erkut Kalkavan, öğrencilerin milli duygularını yansıtan bu destek videosunun sosyal medyada hızla yayıldığını ve binlerce kişi tarafından paylaşıldığını belirtti. Kalkavan, gençlerin milli takıma olan sevgi ve desteğini pekiştirmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

06.07.2024 15:11
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Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin yaz okulunda eğitim gören öğrenciler, A Milli Takım'a destek için videolu mesaj hazırladı.

Videoda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın oyuncularının adları, öğrenciler tarafından art arda söylendi.

Videonun sonunda minik öğrenciler, "Sizlere güveniyoruz. Hollanda maçında milli takımımıza başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Koordinatörü Erkut Kalkavan, AA muhabirine, videonun bilim merkezi içerisinde öğrencilerin farklı çalışma alanlarında çekildiğini söyledi.

Çocukların küçük ama milli duygularının büyük olduğunu vurgulayan Kalkavan, "Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan bilim merkezinde, çeşitli okullardan gelen öğrenciler, milli takımdaki abilerine moral vermek amacıyla özel bir video hazırladı. Videoda, öğrenciler milli takım oyuncularına seslenerek, 'Birlikte zaferimize yürüyoruz.' mesajını iletmeye çalıştı." dedi.

Kalkavan, öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirerek, "Öğrencilerin hazırladığı destek videosu, sosyal medyada da hızla yayılarak binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin milli takımımıza duyduğu sevgiyi ve desteği pekiştirmek için büyük önem taşıyor. Onların bu enerjisi, milli maç öncesinde takımımıza moral kaynağı olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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