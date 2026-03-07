Trabzon Heyeti Halep'te İftar Programı Düzenledi

Trabzon Valisi Tahir Şahin ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Suriye'nin Halep şehrinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesince Halep'te düzenlenecek iftar programına katılmak üzere kente gelen heyet, Shamarin çadır kentini ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfınca organize edilen yardım dağıtımına katılan heyet, kampta yaşayanlarla sohbet etti, ramazanlarını kutladı.

Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve Halep Valisi Azzam Garib'i ziyaret etti.

Şahin ve Genç, ziyaret anısına Başkonsolos Cengiz'e Trabzonspor forması ile gümüş telkari hediye etti.

Heyette, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri de yer aldı.