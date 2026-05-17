Trabzon ile Şuşa Kardeş Şehir Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon ile Şuşa Kardeş Şehir Oluyor

Trabzon ile Şuşa Kardeş Şehir Oluyor
17.05.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Genç, Trabzon ve Azerbaycan'ın Şuşa şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Azerbaycan'ın sembol şehri Şuşa ile "kardeş şehir" protokolü imzalayacaklarını bildirdi.

Genç, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı.

WUF13 kapsamında yapılan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Kurulu (WALRG) Toplantısı'na katılan Genç, burada yaptığı konuşmada, barınma hakkı ile iklim krizinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Genç, Trabzon örneği üzerinden konutların enerji tüketimi ve karbon salımı üzerindeki etkilerine dikkati çekerek sürdürülebilir şehirler için düşük karbonlu, afetlere dirençli ve sosyal adaleti güçlendiren kent politikalarının önemine işaret etti.

Yerel yönetimlerin yalnızca konut üretmekle değil, aynı zamanda çevre dostu, insan odaklı ve dayanıklı yaşam alanları oluşturmakla sorumlu olduğunu belirten Genç, Trabzon'da sera gazı salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Genç, Gazze'de yaşanan insani drama da değinerek barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğunu ve sivillerin korunması için uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atması gerektiğini söyledi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genç, Şuşa şehriyle 19 Mayıs Salı günü kardeş şehir protokolü imzalayacaklarını ifade etti.

Genç, 2. Karabağ Savaşı'nda Trabzon Boztepe'ye Azerbaycan bayrağı astıklarını hatırlatarak savaş sonrasında bu dayanışma nedeniyle Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüklerini söyledi.

Türkiye'den, Şuşa'yı ziyaret eden ilk belediye başkanı olduğunu ifade eden Genç, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Genç, Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini söyleyerek "Şuşa, Azerbaycan için ülkenin kalbi olarak görülen, son derece önemli bir kültür şehridir. Biz aynı zamanda geçen yıl Kırgızistan'ın Bişkek, Kazakistan'ın Aktau, Özbekistan'ın Buhara şehriyle kardeş şehir protokolleri imzaladık. İnşallah şimdi de Azerbaycan'ın Şuşa şehri ile protokol imzalayacağız. Türkmenistan'ın Merv şehriyle de bu kardeşlik sürecini sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakü ile Trabzon arasında doğrudan uçuşların bulunduğunu belirten Genç, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Genç, Zengezur Koridoru'nun kapalı tutulmasının yalnızca bir sınır meselesi olmadığını vurgulayarak Türk dünyasının birlikteliğinin güçlenmesinin yeni dünya düzenine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon ile Şuşa Kardeş Şehir Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:51:08. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon ile Şuşa Kardeş Şehir Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.