Trabzon ile Şuşa Kardeş Şehir Oluyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Azerbaycan'ın sembol şehri Şuşa ile "kardeş şehir" protokolü imzalayacaklarını bildirdi.

Genç, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı.

WUF13 kapsamında yapılan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Kurulu (WALRG) Toplantısı'na katılan Genç, burada yaptığı konuşmada, barınma hakkı ile iklim krizinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Genç, Trabzon örneği üzerinden konutların enerji tüketimi ve karbon salımı üzerindeki etkilerine dikkati çekerek sürdürülebilir şehirler için düşük karbonlu, afetlere dirençli ve sosyal adaleti güçlendiren kent politikalarının önemine işaret etti.

Yerel yönetimlerin yalnızca konut üretmekle değil, aynı zamanda çevre dostu, insan odaklı ve dayanıklı yaşam alanları oluşturmakla sorumlu olduğunu belirten Genç, Trabzon'da sera gazı salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Genç, Gazze'de yaşanan insani drama da değinerek barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğunu ve sivillerin korunması için uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atması gerektiğini söyledi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genç, Şuşa şehriyle 19 Mayıs Salı günü kardeş şehir protokolü imzalayacaklarını ifade etti.

Genç, 2. Karabağ Savaşı'nda Trabzon Boztepe'ye Azerbaycan bayrağı astıklarını hatırlatarak savaş sonrasında bu dayanışma nedeniyle Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüklerini söyledi.

Türkiye'den, Şuşa'yı ziyaret eden ilk belediye başkanı olduğunu ifade eden Genç, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Genç, Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini söyleyerek "Şuşa, Azerbaycan için ülkenin kalbi olarak görülen, son derece önemli bir kültür şehridir. Biz aynı zamanda geçen yıl Kırgızistan'ın Bişkek, Kazakistan'ın Aktau, Özbekistan'ın Buhara şehriyle kardeş şehir protokolleri imzaladık. İnşallah şimdi de Azerbaycan'ın Şuşa şehri ile protokol imzalayacağız. Türkmenistan'ın Merv şehriyle de bu kardeşlik sürecini sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakü ile Trabzon arasında doğrudan uçuşların bulunduğunu belirten Genç, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Genç, Zengezur Koridoru'nun kapalı tutulmasının yalnızca bir sınır meselesi olmadığını vurgulayarak Türk dünyasının birlikteliğinin güçlenmesinin yeni dünya düzenine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.