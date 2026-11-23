Trabzon'un Ortahisar ilçesinde drift atan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamera görüntüleri üzerinden bir araç sürücüsünün otomobiliyle drift atması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada kimliği belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 140 bin lira ceza verildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, "Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.