Trabzon Ortahisar'da sağanak su birikintisi oluşturdu, belediye ekipleri çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı mahallelerde rögarlar taştı, araçlar güçlükle ilerledi; belediye personeli iş makineleriyle çalışıyor, sağanak sürüyor.
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı mahallelerdeki rögarlar taştı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli, iş makineleriyle ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışma yürütüyor.
Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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