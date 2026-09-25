Trabzon Ortahisar\'da toprak kaymasında ölen 50 yaşındaki kişi toprağa verildi

Trabzon Ortahisar'da toprak kaymasında ölen 50 yaşındaki kişi toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Ortahisar'da bir evin çevresindeki çalışma sırasında meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitiren 50 yaşındaki kişi toprağa verildi. Okçular Mahallesi'ndeki Güney Camisi'nde düzenlenen törene ailesi, Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve vatandaşlar katıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu yaşamını yitiren Ali Turhal'ın cenazesi defnedildi.
Okçular Mahallesi'ndeki Güney Camisi'nde Ali Turhal (50) için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Turhal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.
Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında dün çalışma yapıldığı sırada toprak kayması meydana gelmiş, ekipler Turhal'ın cansız bedenine ulaşmıştı.
Kaynak: AA
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