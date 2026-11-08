Trabzon Şalpazarı\'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, besiciler zorlanıyor

Trabzon Şalpazarı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, besiciler zorlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün etkili olan sağanak, gece sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yaylalar ve bazı mahallelerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşırken besiciler otlatmakta güçlük çekiyor, ekipler karla mücadeleye başladı.
TRABZON'un Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışın ardından Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları ve Simenli, Şıhkıranı, Gökçeköy, Sinlice, Kuzuluk ve Geyikli mahallelerinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda besiciler, hayvanlarını otlatmakta güçlük çekti. Şalpazarı Belediye Başkanı Sayın Refik Kurukız, yağışın ardından ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını belirtti.
Kaynak: DHA
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