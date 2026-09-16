Trabzon'u 8 ayda 1,2 milyon turist ziyaret etti, Vali Şahin artışa dikkat çekti

Trabzon'da, 2026'nın 8 ayının değerlendirildiği Turizm Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Maçka ilçesindeki bir restoranda yapılan toplantı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan sunumla başladı.

Sunumda, Trabzon'u bu yılın ocak-ağustos döneminde 622 bin 875 yabancı, 588 bin 337 yerli turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Vali Tahir Şahin, yaptığı konuşmada, Körfez ülkelerinde yaşanan sıkıntılara rağmen Trabzon'a gelen ziyaretçi sayısında artış olduğunu söyledi.

Asya'da yapılan turizm çalışmalarına da değinen Şahin, "Asya alanında yapılan çalışmaların ve yatırımların Özbekistan'dan gelen turist sayısındaki yüzde 200'lük artışta görüyoruz. Özellikle Körfez'de yaşanan birçok sorun ve sıkıntıya rağmen şehrimizde özellikle ağustos ayında yabancı turist sayısında 30 bine yakın bir artış görüyoruz." dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise tarihi Vazelon Manastırı'nda turizm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Alanda yapılan çalışmaları aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili bakanlığımızın proje çalışmaları başladı. İnşallah kısa zamanda bunları da tamamladık. Hizmete girdiğinde hakikaten burası vazgeçilmez ve dünyanın en önemli vadilerinden bir tanesi olacak. Yani bu çok kıymetli. Bu da en önemli işlerimizden başında geliyor. Bunların da takiplerini yapacağız. İnşallah güzel günler, yani önümüz çok açık. İşte bu gelebilecek bütün potansiyellere hazırlıklı olmak için de yoğun gayret gösteriyoruz."

Kentte turizmi 12 aya yaymak istediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Çünkü bu kadar kıymetli konaklama tesisleri var. Bunların belirli zamanlarda kapasitelerinin üstünde çalışıp belirli zamanlarda da hakikaten kapasite olmadan çalışmaları tabii ki işletmeciler açısından da bir sıkıntı." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Trabzon'un gastronomisini de turizm vesilesiyle dünyaya tanıtmak istediklerini dile getirerek, "Trabzon'un gastronomideki o kıymetlerini de hakikaten açığa çıkarmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin UNESCO gastronomi aday şehri çalışması var. O da bir taraftan devam ediyor. 'Trabzon Mutfağı Ömrü Uzatır' mottosuyla yoğun bir gayret gösteriyor ve çalışma yapılıyor." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da Özbekistan ile yapılan görüşmelere değinerek, "Bugün biraz önce arkadaşımızın yaptığı sunumda da uzun yıllar sonra Özbekistan'la ilgili Trabzon'a gelen turist sayısının 13 binin üzerine çıkması sevindirici bir rakam. Orada tabii uçak seferleri önemliydi. Sayın bakanımız da orada çok ciddi şekilde devreye girdi. İki tarafla karşılıklı görüşerek Trabzon'a Özbekistan'dan uçak seferlerini başlatmak için mücadele vermişti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise yapılan toplantıların önemli olduğunu belirterek, "Biz bir yerden başlamak zorundayız. Bu bizim kendi iç denetim değerlendirme toplantımız. Bunu dışarıdaki bir gözle de mutlak surette desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekimleri yapılan dizilerden dolayı bu bölgelerde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirten AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da Trabzon Şehir Hastanesi'nin de devreye girmesiyle kentin sağlık turizminde önemli bir rol oynayacağını kaydetti.