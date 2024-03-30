Trabzon'un Of ilçesinde 3 kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
İlçenin Sulaklı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün gece E.H. (21), M.A.Ş. (20) ve Ş.Ö'ye (60) bir araçtan inen kişiler tarafından ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerden M.Ş.Ö. (19), jandarma ekiplerince olayda kullanılan aracın yanında yakalandı.
Şüpheliler M.A.K. (19) ve M.M.K'nin (23) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
Hatay'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. Depremlerden etkilenen okullarda oy kullanma işlemi belirlenen konteynerlerde gerçekleştirilecek. İl genelinde 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy verecek.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Polis ekibi bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürütürken, aynı yönde seyreden bir tır, otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis'te son halk buluşmasında Bodrum Belediyesi'nin hizmet üretmediğini ve borç içinde olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli kuru fasulye ve nohut dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Dazkırı ilçesinde çiftçilere kuru fasulye ve sorgum sudan otu melezi tohumu yüzde 75, nohut tohumu ise yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi.
Gaziantep'te bir oto tamirhanesinde çalıntı araç parçalarının kullanıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda M.Ş. ve A.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde, bir araca seri numarası kazınmış motor takıldığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden ikisi tutuklandı. Şüpheliler arasında illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen ve terör örgütü elebaşının çıkartmalarını yapıştırdığı tespit edilen kişiler bulunuyor. Diğer şüpheliler ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Erciyes'e 50 bungalov evi de içeren bir kamp merkezi kuracaklarını duyurdu. Merkezin Kayseri'ye değer katacağını ve turist çekeceğini belirten Palancıoğlu, merkezin ana binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreşin yer alacağını söyledi. Ayrıca, kamp merkezinde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak finans yönetimi kullanılacak.
Kahramanmaraş'ta Mahalleli İdareler Genel Seçimleri öncesi okullarda sandıkların kurulumu tamamlandı. Seçmenler büyükşehir belediye başkanı, 11 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı Halil Kocaşaban, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için yola çıktıklarını belirtti. Kocaşaban, seçimler için seçmenden destek istedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirtti. Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?