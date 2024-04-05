Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya göreve başladı

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ESRA NUR PERVAN

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Kaya, mazbatasını alarak görevi AKP'li eski Ortahisar Belediye Başkanı, yeni Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten devraldı. Kaya, "Bütün arkadaşlarımla bütün gücümüzle, samimiyetimizle, özverimizle gayret edeceğiz. Trabzon'umuzu aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ortahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Mazbatanın ardından belediyede devir teslim töreni düzenlendi. Görevi önceki dönem AKP'li Ortahisar Belediye Başkanı, yeni dönem Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten devralan Kaya, Genç'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ahmet Kaya, şunları söyledi:

"TRABZON'UMUZU YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Belediye başkanı olma onurunu bizlere veren bütün Trabzonlu hemşehrilerime, bu mücadelede bizleri bir an yalnız bırakmayan, siz değerli dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Seçimleri kazandığımızda inanın birçok insan arayıp şunu söyledi; 'Allah senden razı olsun başkanım dediler, uzun bir aradan sonra güne mutlu uyandık yüzümüz güldü'. Tabi bu sözler bizlere hem onur verdi, gurur verdi, hem de bir yandan görevimizin ne kadar ağır olduğunu ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Artık bundan sonra yapacağımız işlerle Trabzon'umuzun ve bize destek olan Trabzonlu hemşehrilerimizin yüzlerini güldürmek gibi bir vazifemiz var arkadaşlar. Bu vazife yolunda bütün arkadaşlarımla bütün gücümüzle, bütün samimiyetimizle, bütün özverimizle gayret edeceğiz. Trabzon'umuzu aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz."