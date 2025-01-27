Trabzon'un Sanat Günlerine Dönüş: Ortahisar Belediyesi'nden Projeler - Son Dakika
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Trabzon'un Sanat Günlerine Dönüş: Ortahisar Belediyesi'nden Projeler

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'un kültür ve sanat etkinliklerini yeniden canlandırmak için yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Türk Sanat Müziği Ses Yarışması'nın düzenlendiğini duyuran Kaya, yarışmanın amacının gençlere Türk Sanat Müziği’ni sevdirmek olduğunu belirtti.

27.01.2025 14:29  Güncelleme: 16:11
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(TRABZON)- Bir radyo programına konuk olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, " Trabzon'umuzun yeniden eski görkemli sanat günlerine kavuşabilmesi adına göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, TRT Trabzon Radyosu'nda sunuculuğunu Seza Turgut'un yaptığı 'Bölge Gündemi' programına konuk oldu. Programda Ortahisar Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını anlatan Başkan Kaya, "Trabzon geçmişinde kültür sanat etkinliklerinin çok yoğun olduğu bir kent. Hatta ülke genelinde 6 bine yakın piyanonun olduğu zamanlarda, bunların yarısını bünyesinde barındıran bir kent. Evlerden, sokaklardan müzik tınılarının yükseldiği bir kent. Bizler de Trabzon'un o görkemli sanat günlerine kavuşabilmesi adına göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda çok sayıda proje gerçekleştirdik. Kemençe üstatlarından, Türk sanat müziği üstatlarına kadar bütün şehrimizin kültür ve sanatına katkı veren sanatçılarımızı buluşurduk ve buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği ödüllü Türk Sanat Müziği Ses Yarışması hakkında da bilgiler veren Başkan Kaya, "Türk Sanat Müziği Ses Yarışması düzenliyoruz. Amacımız gençlerimize, kültürümüzün temel taşlarından olan Türk Sanat Müziği'ni sevdirebilmek, tanıtımına katkı sağlamak hem de yeni sanatçılara kavuşulmasını sağlamaktır" diye konuştu.

"Belediyemize hiç külfet getirmeden bu etkinliği tamamlamış olacağız"

Yarışma başvurularının ön eleme tarihi olan 21 Şubat 2025'e kadar devam edeceği bilgisini paylaşan Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu yarışmayı ilan ettiğimiz günden bu yana 36 sanatseverimiz müracaat etti. Elemelerimiz 21 Şubat Cuma günü saat 14.00'te Belediyemizin ana binasındaki çok amaçlı salonumuzda gerçekleştirilecek ve seslendirilen eserler, TRT repertuarından olacak. Birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira ve mansiyon ödülüne layık görülen yarışmacıya da 2 bin 500 lira olmak üzere ödüllerimiz var. Tabi içinde bulunduğumuz sıkıntılı ekonomik tablo dolayısıyla bu etkinliği düzenlerken sponsorlarımızdan destek aldık. Belediye'mize hiç külfet getirmeden bu etkinliği tamamlamış olacağız. Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Aksu, Öğretim Görevlisi Özlem Aydın, Öğretim Görevlisi İsmail Eraslan, T.R.T. İstanbul Radyosu Akitli Sanatçısı Vecdi Bülent Çiftçi, Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği sanatçı Köksal Yavuz jüri üyelerimiz olacak. Dereceye giren eserler için Trabzon'umuzun kurtuluş tarihinde final gösterisi gerçekleştirilecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzon'un Sanat Günlerine Dönüş: Ortahisar Belediyesi'nden Projeler - Son Dakika

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