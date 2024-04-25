Trabzon Üniversitesi\'nde 23 Nisan etkinliği: 2024 Oyun Şenliği

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Trabzon Üniversitesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "2024 Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

Fatih Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Fatih Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği, müzik öğretmenliği ile okul öncesi öğrencileri, çocuklarla bir araya geldi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri, öğretmen adaylarıyla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Şenlikte ayrıca "Eğlenirken öğrenme" amacıyla taş boyamadan kağıt katlamaya, halka atmadan resim yapmaya kadar birçok farklı etkinlik yapıldı.

Öğretim Görevlisi Ümit Arslan, AA muhabirine, 23 Nisan'da her sene düzenledikleri etkinliği tekrarlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şenlikte öğretmen adaylarının çocuklarla oyunlar oynadığını belirten Arslan, "23 Nisan dolayısıyla 'Çocukların hakkı oyun.' diyerek herhangi bir kaygı duymadan bu coşkuyu sadece kendileri için yaşamalarını istedik. Cumhuriyetimizin 100. yılında ayrı bir gururla bunu kutlamak istedik." dedi.