Trabzon Üniversitesi öğrencileri atık kıyafetlerden 6 kırsal okula oyuncak ulaştırdı - Son Dakika
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Trabzon Üniversitesi öğrencileri atık kıyafetlerden 6 kırsal okula oyuncak ulaştırdı

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Trabzon Üniversitesi öğrencileri atık kıyafetlerden 6 kırsal okula oyuncak ulaştırdı
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Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde 50 gönüllü öğrenci, atıl kıyafetlerden hazırladıkları oyuncakları kırsaldaki çocuklara ulaştırdı. Projede 6 okul belirlenirken, 6 ilden gelen talepler için kargolar hazırlanıyor.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri, atıl kıyafetlerden hazırladıkları oyuncakları kırsaldaki çocuklara hediye ederek geri dönüşüm ve sosyal sorumluluğu bir araya getirdi.

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ümit Arslan'ın öncülüğünde, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Projesi: Tekstilden Oyuncağa İleri Dönüşüm Yolculuğu" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 50 gönüllü öğrenci, ders dışındaki zamanlarında evlerinden ve yurtlarından getirdikleri atıl kumaşları boncuk ve düğmelerle süsleyerek rengarenk oyuncaklar tasarladı.

Dikiş konusunda başlangıçta deneyimleri bulunmayan öğretmen adayları, birbirlerine yardımcı olarak hazırladıkları oyuncakları kırsal bölgelerde eğitim gören okul öncesi öğrencilerine ulaştırdı.

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ümit Arslan, AA muhabirine, projeyle çevre bilincini sosyal sorumlulukla birleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Giyilmeyen kıyafetleri eğitim materyaline dönüştürme fikrinden yola çıktıklarını belirten Arslan, geleceğin öğretmenlerini de sıfır atık bilinciyle yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Projede 50 öğrencinin gönüllü olarak görev aldığını aktaran Arslan, "Bizler kırsaldaki çocukları hedef aldık. Merkeze nazaran daha dezavantajlı durumdalar. Dolayısıyla o çocuklara ulaşma hedefiyle 6 okul belirledik. Onun haricinde bizden talep eden okullar da var. Ayrıca bize Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep gibi 6 ilden istekte bulunuldu. Onların kargoları da hazırlanıyor." diye konuştu.

Arslan, öğrencilerin geçen yıl kitap karakterlerinin kuklalarını yaparak hikaye anlatıcılığı gerçekleştirdiği "Bir Kitap Bir Kukla" projesinin bu yıl da sürdüğünü belirtti.

Öğretmen adayları el emeği oyuncakları çocuklarla buluşturdu

Projede yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rabia Altın da kendi emekleriyle hazırladıkları oyuncakları çocuklarla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha önce dikiş deneyimi olmadığını, süreç içerisinde kendisini geliştirerek ve arkadaşlarından yardım alarak çalışmayı tamamladığını anlatan Altın, "Bu ortamda arkadaşlarımla birlikte paylaşım içindeydik. Bu oyuncakları önce tasarladık. Ben kalpler ve düğmeler kullanmıştım. Bazı arkadaşlarım daha farklı materyaller kullandılar. Sevimli oyuncaklar tasarladık." ifadelerini kullandı.

2. sınıf öğrencisi Beril Akıntürk ise "Bir Kitap Bir Kukla" projesinde çocuklara hikaye anlattığını, tekstil atıklarını oyuncağa dönüştürme çalışmasına da gönüllü olarak katıldığını aktardı.

Öğretmen adayı olarak çocuklarla bir arada bulunmanın kendisine deneyim kazandırdığını dile getiren Akıntürk, "Öğrencilerle iç içe olmak güzel hissettiriyor. Çünkü deneyim kazanıyoruz. Yaptığımız oyuncakların ulaştığı yerleri de görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Atık su şişelerinden robot oyuncaklar da tasarladıklarını anlatan Akıntürk, sıfır atık anlayışını hayatlarının her alanında uygulamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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