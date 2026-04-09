Trabzon Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Trabzon Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

09.04.2026 12:17
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışarak suçun her türüyle etkin mücadele yürüttüğünü belirtti.

Polisliğin fedakarlık ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görev olduğunu ifade eden Şahin, emniyet mensuplarının gece gündüz demeden milletin huzuru için görev yaptığını ve gerektiğinde hayatlarını ortaya koyduklarını vurguladı.

Suçla mücadeledeki kararlılıklarının yanı sıra sergiledikleri insani yaklaşımın da polis teşkilatının en kıymetli vasıflarından biri olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında gösterilen gayret ve özveri, emniyet teşkilatımıza duyulan güveni her geçen gün artırmaktadır. Kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve geleceğimizin güvence altına alınması adına verilen bu mücadele, her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm teşkilat mensuplarımıza aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tahir Şahin, Güvenlik, Politika, Güncel, Polis

Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
SON DAKİKA: Trabzon Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
