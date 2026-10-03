Trabzon Valisi Şalpazarı\'nda Fatime Kurukız\'ın cenazesine katıldı

Trabzon Valisi Şalpazarı'nda Fatime Kurukız'ın cenazesine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın annesi Fatime Kurukız'ın cenazesi, Şalpazarı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kasımağzı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.
Trabzon'un Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın dün vefat eden annesi Fatime Kurukız'ın cenazesi defnedildi.
Şalpazarı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Başkan Kurukız ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Fatime Kurukız'ın cenazesi, Kasımağzı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Başkan Refik Kurukız ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
Kaynak: AA
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