Trabzon ve Amasya\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon il merkezinin yanı sıra Akçaabat ve Düzköy ilçeleri ile Amasya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan malzemelerin ele geçirildiği operasyonlarda Trabzon ve ilçelerinde Ö.B, S.B, B.E.T, İ.B. ve A.T, Amasya'da ise F.S.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.