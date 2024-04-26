Trabzon ve Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon ve Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Trabzon ve Amasya\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda Trabzon ve ilçelerinde 5, Amasya'da ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

26.04.2024 18:39
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Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon il merkezinin yanı sıra Akçaabat ve Düzköy ilçeleri ile Amasya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan malzemelerin ele geçirildiği operasyonlarda Trabzon ve ilçelerinde Ö.B, S.B, B.E.T, İ.B. ve A.T, Amasya'da ise F.S.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Trabzon, Amasya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon ve Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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