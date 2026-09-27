Trabzon Yomra'da virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, Mehmet Ali Ak öldü - Son Dakika
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Trabzon Yomra'da virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, Mehmet Ali Ak öldü

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Trabzon Yomra\'da virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, Mehmet Ali Ak öldü
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Trabzon Yomra'da virajı alamayan otomobil Yomra Deresi'ne yuvarlandı, sürücü Mehmet Ali Ak (49) hayatını kaybetti. Kaza dün akşam Yomra-Özdil-Yağmurdere yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi; Ak'ın cansız bedeni morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Ak (49), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14'üncü kilometresi Kıratlı mevkisinde meydana geldi. Virajı alamayan Mehmet Ali Ak idaresindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, Yomra Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, derede ters dönen otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ali Ak'ın cansız bedeni, araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Acil Durum3. SayfaTrabzonAli AkGüncelYomraKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Yomra'da virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, Mehmet Ali Ak öldü - Son Dakika
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