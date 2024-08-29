Trabzonspor, St. Gallen'e yenilerek Konferans Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Trabzonspor, St. Gallen'e yenilerek Konferans Ligi'ne veda etti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımına 5-4 yenilerek elendi.

29.08.2024 23:19
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(ANKARA) - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre'nin St. Gallen takımına 5-4 yenilerek Konferans Ligi'ne veda etti.

UEFA Konferans Ligi Play -off turu rövanşında Trabzonspor,  İsviçre'nin St. Gallen takımı ile karşılaştı. Trabzon Papara Park'ta oynanan maçı, Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetti.

Konuk takım St. Gallen, 31. dakikada  Isaac Schmidt'in attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'a beraberliği getiren gol 52. dakikada Enis Destan'dan geldi.

90 dakikası 1-1 biten mücadelede 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İki uzatma devresinde sonuç değişmeyince maç seri penaltılara kaldı. Trabzonspor, seri penaltılarda St. Gallen'e 5-4 yenilerek, Konferans Ligi'ne veda etti.

Kaynak: ANKA

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