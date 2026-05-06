Trafik Bilinci Eğitimi Çorum'da
Trafik Bilinci Eğitimi Çorum'da

06.05.2026 16:31
Çorum'da öğrenciler, trafik kuralları hakkında eğitim aldı; kuralların önemi vurgulandı.

Çorum'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

23 Nisan Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce okul bahçesine kurulan stantlarda öğrencilere trafik bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli bilgiler aktarıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, etkinlikte yaptığı konuşmada, trafik kurallarının hayati önemi olduğunu söyledi.

Trafik kurallarının hayat kurtardığını belirten Aşgın, "Kurallara en çok ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz uyuyor. Bu duyarlılığınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Yaşımız ilerledikçe trafik kurallarına uymayı ihmal etmemeliyiz. Kurallara uymadığımız zaman can ve mal güvenliği tehlikeye girer." dedi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da, trafik kazalarının büyük bölümünün insan hatasından kaynaklandığını belirterek, "Kurallara uymak hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

Trafik güvenliğinin sadece ulaşım değil, aynı zamanda saygı ve sorumluluk meselesi olduğuna dikkati çeken Pehlivan, bir anlık dikkatsizliğin ciddi sonuçlar doğurabileceği, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması, yaya önceliği ve araç kullanırken cep telefonundan uzak durulmasının, olumsuz sonuçları azaltabileceğini kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da trafik kazalarının çoğunun ihmal ve kural ihlallerinden kaynaklandığını bildirdi.

Kırmızı ışık, emniyet kemeri, hız sınırı ve cep telefonu kullanımına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Ayvaz, "Trafik kazaları kader değil, önlenebilir. Her kural bir hayat kurtarır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise trafik kuralları ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilere verilen eğitimlerle trafik konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten Çağlar, "Çünkü biliyoruz ki bugün kazandığımız doğru davranışlar, yarının güvenli toplumunu inşa edecektir." şeklinde konuştu.

Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkati çeken Çağlar, kurallara uymanın hem bireysel hem de toplumsal güvenlik açısından hayati rol oynadığını vurguladı.

Etkinlikte trafik kurallarının önemine dikkat çekmek amacıyla pankartlar açan öğrenciler, çeşitli gösteriler sahneledi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

