Trafik Denetimlerinde 2 Milyon 464 Bin 204 Araç Denetlendi - Son Dakika
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Trafik Denetimlerinde 2 Milyon 464 Bin 204 Araç Denetlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini ve 423 bin 69 sürücüye ceza kesildiğini açıkladı. Denetimlerde hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmama gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

28.07.2024 10:00
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trafik Denetimlerinde 2 Milyon 464 Bin 204 Araç Denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik Denetimlerinde 2 Milyon 464 Bin 204 Araç Denetlendi - Son Dakika
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