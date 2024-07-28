Trafik Denetimlerinde 2 Milyon 464 Bin 204 Araç Denetlendi

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Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.