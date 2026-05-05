Trafik Güvenliğinde İyileşme

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2-8 Mayıs Trafik Haftası'na ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Trafik; sadece araçların değil, hayatların kesiştiği bir alandır. Direksiyon başına her geçişimizde, yalnızca kendimizin değil; sevdiklerine kavuşmak isteyen binlerce insanın da sorumluluğunu omuzlarımızda taşırız. Trafik Haftası vesilesiyle ifade etmek isterim ki alınan tedbirler, yapılan denetimler ve sahadaki kararlı çalışmalar neticesinde trafik güvenliğinde somut bir iyileşme sağlanmaktadır. Nitekim 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre; denetimler yüzde 6,6 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 14,1 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar yüzde 17,8, günlük can kayıpları ise yüzde 10 oranında düşüş göstermiştir. Bu tablo bize şunu açıkça göstermektedir; kural, hayatı korur, ihmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin; cezalandırmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu doğrultuda denetimlerimizi artırıyor, bilinçlendirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Trafikte her sürüş sadece bir yolculuk değil; aynı zamanda bir imtihandır. Bu nedenle; acele yerine teenniyi, öfke yerine sabrı, dikkatsizlik yerine sorumluluğu tercih etmek; sadece bir kural değil, aynı zamanda vicdani bir yükümlülüktür. Temennimiz odur ki yollarımızın güvenle, yolculuklarımızın selametle tamamlandığı, hiçbir haneye acının uğramadığı bir düzeni hep birlikte tesis edelim. Rabb'im tüm vatandaşlarımızı kazadan, beladan muhafaza eylesin" dedi.