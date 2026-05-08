Trafik Haftası Etkinliği Silifke'de

08.05.2026 16:22
Silifke'de anasınıfı ve kreş öğrencilerine trafik güvenliği etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, anasınıfı ve kreş öğrencilerinin katılımıyla "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yenimahalle'deki İlçe Emniyet Müdürlüğünce işletilen trafik eğitim parkına getirilen öğrenciler, polis ve jandarma personelleri eşliğinde trafik araçlarına bindi.

Burada trafik kuralları hakkında bilgilendirilen öğrencilere, trafik eğitim parkında akülü araçla eğitim verildi.

Öğretmen ve veliler de parkurda, alkollü hissi veren özel gözlükle penaltı atışı yaptırıldı.

Kaynak: AA

