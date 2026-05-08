Trafik Haftası Etkinlikleri Kale'de

08.05.2026 10:48
Kale'de Karayolları Güvenliği Haftası kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı iş birliği ile İzollu İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından öğrencilere trafik kurallarının yanı sıra, yaya geçitlerinin doğru ve güvenli kullanımı, yolun karşısına geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar, sürücülerin yayalara karşı sorumlulukları, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamları, dikkatli ve kontrollü hareket etmenin önemi hakkında bilgi verildi.

Sağlık personelleri tarafından ise ilk yardım konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

İzollu Lisesi bahçesine getirilen simülasyon aracında ise trafik polisleri tarafından öğrencilere teorik bilgiler verilerek, kontrollü ve gerçekçi senaryolar altında uygulamalı olarak emniyet kemerinin önemi ve faydaları hakkında trafik eğitimi verildi.

Kömürhan polis kontrol noktasında ise vatandaşlara ve sürücülere trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İlçe Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan el broşürleri öğrenciler ile birlikte polisler tarafından dağıtıldı.

Kaynak: AA

