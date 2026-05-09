Trafik Haftası'nda Anaokulu Öğrencilerine Eğitim
Trafik Haftası'nda Anaokulu Öğrencilerine Eğitim

09.05.2026 13:22
Gümüşhacıköy'de anaokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi, 110 öğrenci bilgilendirildi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen programda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Emniyet personeli tarafından verilen eğitimde, karşıdan karşıya geçiş kuralları, trafik ışıklarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı ve yayaların trafikte dikkat etmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Program kapsamında toplam 110 öğrenciye trafik güvenliği konusunda temel bilgiler aktarılırken, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, Trafik Haftası dolayısıyla farklı yaş gruplarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

