Trafik İşaretlerine Uyun! - Son Dakika
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Trafik İşaretlerine Uyun!

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Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı'nın bağlantı kollarında 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönlerindeki çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bu kapsamda Ankara istikametine giden ve Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler, Kurtköy gişelerinden çıkış yaparak Şekerpınar gişelerinden D-100 yoluna bağlanabilecek. İstanbul istikametine giden sürücüler de Şekerpınar gişelerinden çıkış yaparak D-100 devlet yoluna, oradan da Kurtköy Kavşağı'na ulaşabilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'ndaki Örnekköy Köprüsü'nün 0-1. kilometrelerinde yürütülen hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 7-9. ve 73-75. kilometrelerindeki şev bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı gişelerindeki serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde yapım, Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama ve onarım, Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 8-34. kilometrelerinde bulunan 11 tünelin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü devam ediyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53-57. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik İşaretlerine Uyun! - Son Dakika

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