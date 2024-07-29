Trafik kazasında çocuklarını kaybeden anne hayatını kaybetti

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Kocaeli'de 2 çocuğunun öldüğü trafik kazasında yaralanan anne, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit ilçesi Solaklar mevkisinde 17 Temmuz'da 2 kızının hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan anne Hatice Kaya, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D-605 kara yolunda 17 Temmuz'da Y.Y'nin kullandığı 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden 38 AFN 983 plakalı otomobil ile Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobile çarpmış, kazada sürücü Kaya, eşi Hatice ile çocukları Elif (6) ve Miray (15) yaralanmıştı. Elif ve Miray kardeşler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü jandarmaya teslim olmuş, zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.