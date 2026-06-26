Trafik Kazasında Ölüme Sebep Olan Sanığa 11 Yıl Hapis - Son Dakika
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Trafik Kazasında Ölüme Sebep Olan Sanığa 11 Yıl Hapis

26.06.2026 18:57
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Giresun'un Keşap ilçesinde bir trafik kazası sonrasında çıkan kavgada, bir sürücüyü öldüren sanık 11 yıl hapis cezası aldı.

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada, sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık İ.İ, maktul Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun ve oğlu katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada söz alan Hanife Coşkun, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı.

Sanık ise olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kendimi koruma refleksi ile hareket ettim. Çok üzgünüm, başsağlığı diliyorum." dedi.

Heyet, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Sanık, "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Coşkun'un avukatı Mutluay Çelik, gazetecilere, kararın istinaf ve Yargıtay süreçlerinin olacağını söyledi.

Süreci takip edeceklerini vurgulayan Çelik, "Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyorum." dedi.

Olay

Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025'te İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, maktulün maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu görüşü yer almıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Giresun, Güncel, Trafik, Keşap, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Ölüme Sebep Olan Sanığa 11 Yıl Hapis - Son Dakika

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