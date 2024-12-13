Bursa'da trafik polislerine küfür edip görevlerini yapmayı engellemeye çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesinde şüphe üzerine dün gece durdurulan 16 Y 4120 plakalı otomobil sürücüsü Burhan Ç'nin 0.69 promil alkollü çıkması üzerine polis ekiplerince trafik cezası yazıldı.
Otomobilin otoparka çekileceğini öğrenen yolcu konumundaki Naci A, polis ekiplerine zorluk çıkardı. Polislerin üzerine yürüyüp küfür eden Naci A, asayiş ekiplerince gözaltına alındı.
Trafik polislerinin şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürüldü.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Trafik polislerine saldıran zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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