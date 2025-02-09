Trafik Tartışmasında Motosikletli Kurye Ağır Yaralandı, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Trafik Tartışmasında Motosikletli Kurye Ağır Yaralandı, Sürücü Tutuklandı

Trafik Tartışmasında Motosikletli Kurye Ağır Yaralandı, Sürücü Tutuklandı

Pendik'te bir trafik tartışması sırasında motosikletli kuryeye çarpan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayda motosikletli kurye ağır yaralandı.

09.02.2025 17:47  Güncelleme: 17:49
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PENDİK'te trafik tartışmasında motosikletli kuryeye çarparak ağır yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olay 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Çamşeşme Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye F.F. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırdı. Duruma öfkelenen sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli kurye F.F., öndeki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'GAZLA FRENİN YERİNİ KARIŞTIRDIM'

Savcılık ifadesinde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde Veteriner Sağlik Teknikeri olarak çalıştığını söyleyen şüpheli Vedat Kızıl, "Olay günü 34 EH 6467 plakalı aracım ile Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyir halinde devam ederken olay nedeni ile ismini ögrendigim 34 TEC 61 plakalı aracı kullanan A.B.A. isimli kişi ile yol verme meselesi yüzünden aramızda tartışma yaşandı. Bu kişi tartışma sırasında bana, 'Şerefsiz in aşağı seni gebertirim' şeklinde sözler söyledi. Araya vatandaşlar girdi. Daha sonra bu araçla aynı istikamette yola devam ettik. Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler, 'Şerefsiz sağa çek. Aşağı in. Taksici seni öldüremedi, biz öldüreceğiz' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Bu kişiler bana, 'Bize vurdun' dediler. Ancak ben kimseye çarpmadığımı söyledim. Daha sonra kurye olan şahıs aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım. Daha sonra A.B.A. isimli şahıs taksiden inip beni yumruklamaya başladı. Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğini korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettigini düşünüyorum. Beni yaralayan, hakaret eden ve beni tehdit eden A.B.A. isimli şahıstan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan, aracımın aynasını kıran kurye şahıstan ve yine aynı şekilde bana hakaret ve tehditte bulunan diğer motosiklet sürücüsünden sikayetçiyim. Ben 16-17 yaşımdan beri bipolar hastasıyım" dedi.

'KASTİ OLARAK ARACI MÜŞTEKİNİN ÜZERİNE SÜRMEDİM'

Savcılıktan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Vedat Kızıl, buradaki savunmasında, "Kamera görüntüleri bildiğim kadarı ile kısıtlı şekilde alınmıştır. Kamera kayıtları incelenirse olayın çete halinde işlendiği açık olacaktır. Fırından ekmek almaya gittim. Arabama binmeye çalışırken devam etmeme engel oldu. Aracımın aynasını motorcu kırdı. Ben motorcunun üzerine sürmedim. Sağımdan geçip aynamı kırdı. Beni durdurup saldırmak için aracımın önüne geçti. Kaza öncesinde iki motorcu sağlı sollu yol boyunca beni takip ettiler. Bir tanesi bıraktı, diğeri takibe devam etti. Soldan sağıma geçip iki aracın arasına girdi ve aynamı kırdı. Aramızda husumet yoktur. Tanımam bilmem. O anlık panik ve heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum. Yumruklarla neye uğradığımı bilemedim. Kamera kayıtları incelenirse polis gelene kadar, bana gerek taksici gerek çevredekiler saldırdılar. Kasti olarak müştekinin üzerine aracı sürmedimö dedi.

TUTUKLANDI

Savunmayı dinleyen Sulh Ceza Hakimliği, Şüpheli Vedat Kızıl'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Tartışmasında Motosikletli Kurye Ağır Yaralandı, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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