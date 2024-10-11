Trafik Uyarısı: Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Yol bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

11.10.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 125-130. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarındaki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları sebebiyle Çeşme istikameti 6-11. kilometrelerinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 0-68. kilometrelerinde asfalt yolun üstyapısındaki çatlakların onarımı sebebiyle Konya-Ankara istikametinde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli kesimi) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfez çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar- Şuhut yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Boğazlıyan- Yenifakılı yolunun 9-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, trafik, ankara, Son Dakika

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