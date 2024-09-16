Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaretlerine uymalı.

16.09.2024 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri nedeniyle 21 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışması dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 25-27, Sivas-Kangal- Gürün ayrımı yolunun 20-25, Muratlı-Hayrabolu il yolunun 6-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Sandıklı-Hocalar il yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Trafik akışı gün içinde tek şeritten, gece iki şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

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