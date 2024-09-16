Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir- İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri nedeniyle 21 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışması dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bartın- Safranbolu yolunun 25-27, Sivas-Kangal- Gürün ayrımı yolunun 20-25, Muratlı-Hayrabolu il yolunun 6-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Sandıklı-Hocalar il yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Trafik akışı gün içinde tek şeritten, gece iki şeritten sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?