Trafik Uygulamasında Silifke İkramı

Mersin'de trafik uygulamasında durdurulan sürücülere, üretildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke yoğurdu ve çileği ile lokum ikram edildi.

Silifke ilçesi Atik Mahallesi D-400 kara yolunda Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yapıldı.

Uygulamaya katılan Kaymakam Abdullah Aslaner ve İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur, durdurulan araçların sürücülerine coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ile yoğurtlu lokum ikramında bulundu.

Sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapılan uygulamada, çocuklara aktivite kitabı hediye edildi.

Kaymakam Aslaner, gazetecilere, hem ilçenin tescilli ürünlerini tanıttıklarını hem de trafik güvenliğine dikkati çektiklerini söyledi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı bu yıl "1 kural 1 ömür" mottosuyla kutladıklarını belirten Aslaner, "Trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uyarak araç sürmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Sürücüler de ikram karşısında şaşırdıklarını anlattı, ekiplere teşekkür etti.